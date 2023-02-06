Филатов: Днепр получил 5 автобусов от Кельна, к концу месяца они выйдут на маршруты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Это очень большие автобусы, которые могут перевозить более 160 пассажиров. Они в хорошем состоянии. Хочу отдельно еще раз поблагодарить всех жителей города Кельна, а также особые слова благодарности мэру Кельна, госпоже Генриетти Рекер", - сказал Филатов, заметив, что ранее этот немецкий город также поддержал Днепр генераторами, скорой помощи и оборудованием для спасателей.

В общей сложности Днепр имеет уже 44 городских автобуса. Среди них передавшие Киев, Винница, Ровенщина, а также машины, приобретенные частными предпринимателями.

По словам руководителя автоколонны Вячеслава Павленко, это дает возможность сбалансировать количество транспорта на дорогах, когда из-за ситуации с электроэнергией в стране троллейбусы и трамваи не могут работать.

Автобусы из Кёльна выйдут на линии до конца месяца – сразу после проведения техосмотра и оформления необходимых документов. Их поставят на наиболее востребованные городские маршруты, где много пассажиров.