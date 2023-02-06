ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Филатов: Днепр получил 5 автобусов от Кельна, к концу месяца они выйдут на маршруты

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 20:43
Филатов: Днепр получил 5 автобусов от Кельна, к концу месяца они выйдут на маршруты Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Немецкий город Кельн передал Днепру 5 больших автобусов. К концу месяца они выйдут на маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Это очень большие автобусы, которые могут перевозить более 160 пассажиров. Они в хорошем состоянии. Хочу отдельно еще раз поблагодарить всех жителей города Кельна, а также особые слова благодарности мэру Кельна, госпоже Генриетти Рекер", - сказал Филатов, заметив, что ранее этот немецкий город также поддержал Днепр генераторами, скорой помощи и оборудованием для спасателей.

В общей сложности Днепр имеет уже 44 городских автобуса. Среди них передавшие Киев, Винница, Ровенщина, а также машины, приобретенные частными предпринимателями.

Филатов: Днепр получил 5 автобусов от Кельна, к концу месяца они выйдут на маршруты

По словам руководителя автоколонны Вячеслава Павленко, это дает возможность сбалансировать количество транспорта на дорогах, когда из-за ситуации с электроэнергией в стране троллейбусы и трамваи не могут работать.

Автобусы из Кёльна выйдут на линии до конца месяца – сразу после проведения техосмотра и оформления необходимых документов. Их поставят на наиболее востребованные городские маршруты, где много пассажиров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Борис Филатов
NEWS
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России