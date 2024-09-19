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Баскетбольная Суперлига потеряла очередную команду перед стартом сезона

Одесса, Четверг 19 сентября 2024 15:58
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Баскетбольная Суперлига потеряла очередную команду перед стартом сезона Фото: БИПА решила не соперничать в Суперлиге (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Одесская БИПА не будет выступать в грядущем сезоне элитного дивизиона чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Одесский клуб направил профильной федерации письмо, в котором проинформировал о снятии с первенства. Причина – нехватка финансирования.

БИПА отказалась от участия в Суперлиге 2024/25 из-за невозможности обеспечить достаточный уровень вливаний. В то же время клуб попросил ФБУ разрешить заявить команды на соревнования в Высшей и Первой лигах в грядущем сезоне. Если федерация пойдет навстречу, основная команда станет восьмым участником Высшей лиги.

После снятия БИПы в баскетбольной Суперлиге осталось 8 команд. Ранее из турнира выбыли львовская "Политехника-Галичина" и слобожанский "Прометей". Новый сезон соревнований начнется 2 октября.

Что известно о сезоне 2024/25 Суперлиги

Исполком ФБУ недавно утвердил регламент соревнований грядущего сезона. Турнир будет состоять из двух этапов.

На первом этапе команды сыграют 4 круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором же восьмерка команд определит чемпиона Украины в плей-офф. В новом сезоне каждая команда Суперлиги будет принимать соперников на домашней площадке.

Участниками соревнований остаются "Днепр", "Ровно", "Киев-Баскет", "Черкасские Мавпы", "Запорожье", ивано-франковская "Прикарпатье-Говерла", "Старый Луцк" и криворожский "Кривбасс". Первые баблы пройдут в Киеве и Запорожье.

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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