Днепр массированно атаковали ракетами: в городе прогремело много взрывов

По его словам, область подверглась массированной атаке. В городе раздавались взрывы.

"Есть попадания в Днепре и Павлограде. Всю информацию уточняем. Угроза сохраняется. Будьте в безопасном месте до отбоя", - написал Лысак в 04:09.

В 04:22 мониторинговые паблики сообщили о движении ударных дронов в направлении города Днепр. Всего в городе прозвучало более десяти взрывов.

Обновлено 05:25

В 05:06 военные сообщили о движении баллистической ракеты на Павлоград, а в 05:14 - о движении скоростной цели на Днепр/Павлоград.

В 05:18 сообщалось о движении крылатой ракеты на Павлоград.

В 05:22 Воздушные силы сообщили о приближении крылатых ракет к городу Днепр.