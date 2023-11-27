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"Днепр-1" закрыл тур УПЛ лидером с разгромом "Черноморца"

Фото: Как только Александр Филиппов открыл счет (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 15-го тура отечественной Премьер-лиги "Днепр-1" обыграл одесский "Черноморец" на домашней арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Днепр-1" – "Черноморец" – 5:2

Голы: Филиппов, 16, Адамюк, 49, Леднев, 59, Танчик, 90, Мирошниченко, 90+2 – Авагимян, 22, Кузык, 76

Удаление: Авагимян, 26 (Ч, прямая красная карточка)

 

Активный дебют встречи в исполненных обеих команд привел к быстрому голу. На 16-й минуте повели в счете "спортклубовцы". Забили мяч хозяева в традициях английского футбола – Адамюк бросил мяч из аута в район вратарского, где Филиппов развернулся и пробил в дальний угол.

"Моряки", однако, вскоре пришли в себя. Помог одесситам стандарт. Авагимян со штрафного попал в перекладину у правой девятки, мяч отлетел в спину Волынца и оказался за линией – 1:1.

Впрочем, всего через четыре минуты наступил ключевой момент поединка. А из героя в антигероя молниеносно превратился Авагимян. Хавбек "Черноморца" сбил Пихаленка на подступах к штрафной и увидел красную карточку в руках Монзуль.

"Днепр-1" пытался воспользоваться численным большинством еще до перерыва. Однако воспользоваться преимуществом подопечные Юрия Максимова сумели на старте второй половины. На 49-й минуте Адамюк сместился с правого фланга в центр, сыграл в стенку с Гуцуляком и уложил в дальний.

Далее команды обменялись полувозможностями. Сначала тот же Гуцуляк пробил головой в кипера после навеса Пихаленка, а Кузык в ответ с полукруга штрафной не попал под штангу ворот Волынца. Зато на 59-й забили днепровцы – Пихаленок бросил Танчику в штрафную, тот вытащил на себя вратаря и отдал Ледневу на ворота.

Даже после такого двойного удара "моряки" не сдались. Дважды упустил возможность забить Иеде. Сначала нигерийский нападающий пробил мимо штанги после прострела Штогрина, а затем головой нанес удар над воротами после передачи Бадибанги. Зато забил Кузык – из пределов штрафной инсайд гостей пробил Волынца.

Отыграться "Черноморцу", однако, было не суждено. В финальные минуты "Днепр-1" похоронил все надежды одесситов на положительный результат еще двумя голами. Танчик обокрал Брагару в центре поля, прошел в штрафную зону "моряков" и оформил четвертый мяч. Мерошниченко же после перехвата (опять ошибка Брагару) диагольным ударом снял паутину с девятки – 5:2 в итоге.

К слову, накануне "Динамо" дома одолело "Рух" с голами Тымчика и Кабаева.

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