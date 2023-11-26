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"Динамо" уверенно переиграло "Рух" и поднялось в топ-6 Премьер-лиги

Киев, Воскресенье 26 ноября 2023 16:51
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"Динамо" уверенно переиграло "Рух" и поднялось в топ-6 Премьер-лиги Фото: "Бело-синие" дома одолели львовян (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало домашнюю победу над львовским "Рухом" в 15-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Динамо" – "Рух" – 2:0

Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 44

Столичный гранд оформил быстрый гол. Вратарь львовян Герета под давлением потерял мяч и создал момент для Тымчика. Защитник шансом воспользовался и точным ударом в ближний угол открыл счет на 6-й минуте.

В середине тайма едва не удвоил преимущество "Динамо" Кабаев. После комбинации Шепелева и Буяльского вингер попытался закрутить в дальний угол, но мяч обошел створ ворот. В ответ "Рух" организовал момент для Дидыка – после подачи углового пробил головой мимо стойки.

Впрочем, перед перерывом "бело-синие" все же забили во второй раз. В этот раз Кабаев своим шансом воспользовался сполна. Он запрессинговал Пидгурского после передачи Гереты, отобрал мяч и классно пробил в девятку – 2:0.

Значительно спокойнее прошел второй тайм. "Динамо", учитывая результат, полностью контролировало ход событий. Подопечные Александра Шовковского пытались разыграть образцовые атаки и довести каждый выпад до акцентированного удара в направлении ворот.

Разгромным счет мог сделать Шепелев. В одном из эпизодов он получил мяч слева в штрафной и отважился пробить с острого угла. Впрочем, попал прямо в Герету.

В свою очередь львовяне хотя бы размочить цифры на табло так и не смогли. Фактически "Рух" во второй половине так и не создал ни одного опасного момента. Голкипер киевлян Бущан откровенно скучал в воротах до финального свистка.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на 6-е место в турнирной таблице. Киевляне набрали 22 очка и имеют три матча в запасе. Тем временем "Рух" пока остался на 5-й строчке (24 пункта).

К слову, накануне "Шахтер" не сумел одолеть "Полесье" на старте тура Премьер-лиги.

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