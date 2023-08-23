"Днепр-1" вдевятером удержал выездную ничью в квалификации Лиги конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, плей-офф квалификации, первые матчи

"Спартак" Трнава – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Офори, 55 – Пихаленок, 67 (пенальти)

Удаления: Сарапий, 5 (Д, прямая красная карточка), Когут, 88 (Д, вторая желтая карточка)

В дебюте встречи состоялось ключевое событие, оказавшее влияние на все дальнейшее течение событий. "Спортклубовец" Сарапий упустил заброс за спину, поэтому вынужден был руками держать соперника перед штрафным. Арбитр просмотрел эпизод в повторе и удалил защитника еще до 10-й минуты.

Наказание могло быть более серьезным, но Прохазка со штрафного не докрутил мяч в девятку. Далее трнавцы прогнозированно захватили инициативу, но опасных моментов до перерыва создали немного. Разве тот же Прохазка в касание не смог пробить Кинарейкина, а Джуричин попал в кипера после отскока.

Продемонстрировал вратарское мастерство украинец и на старте второй половины. Это Ристовски пробил с левого края штрафной в ближний угол – Кинарейкин мяч поймал. Однако, на 55-й минуте "Спартак" все же повел: Офори получил пас в линии атаки справа, вошел в штрафную и с рикошетом от Горбунова пробил под перекладину – 1:0.

Впрочем, развить свой успех словаки не сумели. Более того, "Днепр-1" вскоре сравнял счет благодаря Гуцуляку. Тот зацепился за мяч в пределах штрафной и спровоцировал соперника на фол – пенальти. К отметке подошел Пихаленок и уверенным ударом переиграл голкипера.

Трнавцы бросились вырывать победу. Вот Офори пробил из пределов штрафной, но под удар бросился Кравец. Впоследствии Даниэль выстрелом с дистанции проверил на крепость перекладину. А за две минуты до конца основного времени гости остались вдевятером после второго "горчичника" Когута.

Однако "спортклубовцы" героически удержали ничейный счет и сохранили высокие шансы на выход в групповой этап еврокубка. Ответный матч состоится 31 августа. Поединок примет другой словацкий город – Кошице.