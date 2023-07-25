"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" домашний матч квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

"Днепр-1" – "Панатинаикос" – 1:3

Голы: Танчик, 90 – Шпорар, 10, Джуричич, 74, Йоаннидис, 84 (пенальти)

Афиняне захватили инициативу с первых минут. Греческий гранд организовал серию опасных атак. В конце концов такой подход позволил ПАО забить быстрый мяч: Хуанкар на левом фланге атаки накрутил Мирошниченко и прострелил во вратарскую, а Шпорар отправил мяч в сетку.

"Спортклубовцы" попытались изменить ход событий. Уже на 18-й минуте днепровцы вполне могли отыграться. Это Довбик оказался на ударной позиции на линии штрафной, но без сопротивления соперников пробил мимо штанги. Однако развития этот эпизод не получил.

"Днепр-1" действительно выровнял игру. Однако особых выгод из этого не получил. "Панатинаикос" до перерыва легко нивелировал все атакующие потуги команды Александра Кучера. Правда, и выпады гостей особой угрозы для владений Кинарейкина не несли.

Во второй половине первыми могли забивать афиняне. Вильена получил пас от Шпорара в пределах штрафной и нанес удар с лета. Тем не менее, мяч свалился с ноги и улетел далеко от цели. "Днепр-1" ответил выстрелом Мирошниченко из штрафного в угол – сэйв голкипера.

А на 74-й минуте ПАО забил во второй раз. Джурич получил передачу от Хуанкара в полукруге штрафной зоны и в падении мастерски вогнал мяч в угол ворот "спортклубовцев". Фактически добил днепровцев одиннадцатиметровый на 84-й, когда Мирошниченко завалил Хуанкара на входе в штрафную. Йоаннидис уверенно исполнил приговор.

Единственным светлым пятном в проигранном поединке для "Днепра-1" стал гол на последней минуте основного времени. Помог ребятам Кучера стандарт. Штрафной с левого фланга привел к суматохе перед воротами, а за линию мяч протолкнул Танчик – 1:3 в итоге.