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"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів

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Кошице, Вівторок 25 липня 2023 22:55
"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Зелені" розібралися з віце-чемпіоном України (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Срібний призер української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" зазнав поразки від афінського "Панатінаїкоса" в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Дніпро-1" – "Панатінаїкос" – 1:3

Голи: Танчик, 90 – Шпорар, 10, Джурічіч, 74, Йоаннідіс, 84 (пенальті)

Афіняни захопили ініціативу з перших хвилин. Грецький гранд організував серію небезпечних атак. Зрештою, такий підхід дозволив ПАО забити швидкий м'яч: Хуанкар на лівому фланзі атаки накрутив Мірошніченка та прострілив у воротарський, а Шпорар відправив м'яч у сітку.

"Спортклубівці" спробували змінити перебіг подій. Уже на 18-й хвилині дніпровці цілком могли відігратися. Це Довбик опинився на ударній позиції на лінії штрафного, але без спротиву суперників пробив повз стійку. Проте, розвитку цей епізод не мав.

"Дніпро-1" справді вирівняв гру. Однак, особливих вигод із цього не отримав. "Панатінаїкос" до перерви легко нівелював усі атакувальні потуги команди Олександра Кучера. Щоправда, і випади гостей особливої загрози для володінь Кінарейкіна на несли.

У другій половині першими могли забивати афіняни. Вільєна отримав пас від Шпоррара в межах штрафного та завдав удару з льоту. Проте, м'яч звалився з ноги та полетів далеко від цілі. "Дніпро-1" відповів пострілом Мірошніченка зі штрафного в кут – сейв голкіпера.

А на 74-й хвилині ПАО забив вдруге. Джурічіч отримав передачу від Хуанкара в півколі карної зони та в падінні майстерно ввігнав м'яч у кут воріт "спортклубівців". Фактично добив дніпровців одинадцятиметровий на 84-й, коли Мірошніченко завалив Хуанкара на вході в штрафний. Йоаннідіс упевнено виконав вирок.

Єдиною світлою плямою у програному поєдинку для "Дніпра-1" став гол на останній хвилині основного часу. Допоміг хлопцям Кучера стандарт. Штрафний із лівого флангу призвів до метушні перед воротами, а за лінію м'яч проштовхнув Танчик – 1:3 у підсумку.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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