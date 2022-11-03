"Днепр-1" уступил АЗ на выезде и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, группа E, 6-й тур

АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1" – 2:1

Голы: Одгорд, 8, Павлидис, 87 – Довбик, 40

Долго соперники не запрягали. Уже на 8-й минуте "сырные фермеры" повели в счете. Это Карлссон с левого фланга подал в штрафную, где Одгорд головой в падении отправил мяч в ближний угол.

"Спортклубовцы" ответили сразу двумя моментами. Сначала Пихаленок не смог переиграть голкипера ударом в дальний угол. А вскоре Довбик бил, казалось, наверняка после фланговой подачи Бузанелло – вратарь снова оказался на высоте.

Новые вспышки активности "Днепр-1" и АЗ организовали в середине тайма. Бабенко решился на удар с дистанции, но мяч просвистел рядом с правой девяткой. Алкмаарцы создали больше – Одгорд с рикошетом пробил над перекладиной, а удар Беукемы головой парировал Валеф.

А на 40-й минуте гости отыгрались. Фирменный навес Амаша с левого фланга вызвал хаос в обороне "Алкмаара". Мяч засуетился по вратарской, пока его с нескольких метров не протолкнул в сетку Довбик – 1:1!

На старте второй половины АЗ упустил две возможности снова выйти вперед. Сначала Павлидис не смог воспользоваться несогласованностью действий Сватка и Валефа под прессингом Де Вита, пробив мимо стойки после отскока. А затем кипер "спортклубовцев" парировал выстрел Карлссона в завершение атаки левым краем.

После интенсивного часа игрового времени команды взяли паузу. Фактически до финальных минут ни "Днепр-1", ни АЗ не нагнетали ситуацию у ворот соперника, сосредоточившись на обороне на дальних рубежах. Даже появилось предположение, что их вполне устраивает ничья.

Но на поле нашелся тот, кому такой результат был не по душе – нападающий "Алкмаара" Павлидис. Грек сначала пробил рядом со стойкой с острого угла, а на 87-й вывел хозяев вперед. Это Сугавара выполнил навес с правого фланга, в центр штрафной, где никто не помешал форварду головой отправить мяч в сетку – 2:1...

Благодаря этой победе АЗ стал победителем группы E и продолжит выступления в 1/8 финала Лиги конференций. В свою очередь "Днепр-1" финишировал вторым и сыграет в 1/16 финала турнира в феврале.