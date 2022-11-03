"Днепр-1" уступил АЗ на выезде и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
Выездным поражением от нидерландского АЗ "Алкмаар" завершил выступления на групповом этапе Лиги конференций 2022/23 СК "Днепр-1" из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига конференций, группа E, 6-й тур
АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1" – 2:1
Голы: Одгорд, 8, Павлидис, 87 – Довбик, 40
Долго соперники не запрягали. Уже на 8-й минуте "сырные фермеры" повели в счете. Это Карлссон с левого фланга подал в штрафную, где Одгорд головой в падении отправил мяч в ближний угол.
"Спортклубовцы" ответили сразу двумя моментами. Сначала Пихаленок не смог переиграть голкипера ударом в дальний угол. А вскоре Довбик бил, казалось, наверняка после фланговой подачи Бузанелло – вратарь снова оказался на высоте.
Новые вспышки активности "Днепр-1" и АЗ организовали в середине тайма. Бабенко решился на удар с дистанции, но мяч просвистел рядом с правой девяткой. Алкмаарцы создали больше – Одгорд с рикошетом пробил над перекладиной, а удар Беукемы головой парировал Валеф.
А на 40-й минуте гости отыгрались. Фирменный навес Амаша с левого фланга вызвал хаос в обороне "Алкмаара". Мяч засуетился по вратарской, пока его с нескольких метров не протолкнул в сетку Довбик – 1:1!
На старте второй половины АЗ упустил две возможности снова выйти вперед. Сначала Павлидис не смог воспользоваться несогласованностью действий Сватка и Валефа под прессингом Де Вита, пробив мимо стойки после отскока. А затем кипер "спортклубовцев" парировал выстрел Карлссона в завершение атаки левым краем.
После интенсивного часа игрового времени команды взяли паузу. Фактически до финальных минут ни "Днепр-1", ни АЗ не нагнетали ситуацию у ворот соперника, сосредоточившись на обороне на дальних рубежах. Даже появилось предположение, что их вполне устраивает ничья.
Но на поле нашелся тот, кому такой результат был не по душе – нападающий "Алкмаара" Павлидис. Грек сначала пробил рядом со стойкой с острого угла, а на 87-й вывел хозяев вперед. Это Сугавара выполнил навес с правого фланга, в центр штрафной, где никто не помешал форварду головой отправить мяч в сетку – 2:1...
Благодаря этой победе АЗ стал победителем группы E и продолжит выступления в 1/8 финала Лиги конференций. В свою очередь "Днепр-1" финишировал вторым и сыграет в 1/16 финала турнира в феврале.
К слову, накануне "Шахтер" потерпел фиаско от РБ "Лейпциг" и вылетел в плей-офф Лиги Европы.
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