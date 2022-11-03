"Дніпро-1" програв АЗ на виїзді та гратиме в 1/16 фіналу Ліги конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, група E, 6-й тур

АЗ "Алкмаар" – "Дніпро-1" – 2:1

Голи: Одгорд, 8, Павлідіс, 87 – Довбик, 40

Довго суперники не запрягали. Уже на 8-й хвилині "сирні фермери" повели в рахунку. Це Карлссон із лівого флангу подав до штрафного майданчика, де Одгорд головою у падінні відправив м'яч у ближній кут.

"Спортклубівці" відповіли відразу двома моментами. Спершу Піхальонок не зміг переграти голкіпера ударом у дальній кут. А згодом Довбик бив, здавалося, напевне після флангової подачі Бузанелло – воротар знову виявився на висоті.

Нові спалахи активності "Дніпро-1" та АЗ організували в середині тайму. Бабенко наважився на удар із дистанції, але м'яч просвистів поруч із правою дев'яткою. Алкмаарці створили більше – Одгорд із рикошетом пробив над поперечиною, а удар Беукеми головою парирував Валеф.

А на 40-й хвилині гості відігралися. Фірмовий навіс Амаша з лівого флангу спричинив хаос в обороні "Алкмаара". М'яч заметушився по воротарському майданчику, поки його з кількох метрів не проштовхнув у сітку Довбик – 1:1!

На старті другої половини АЗ змарнував дві нагоди знову вийти вперед. Спершу Павлідіс не зміг скористатися неузгодженістю дій Сватка та Валефа під пресингом Де Віта, пробивши повз стійку після відскоку. А потім кіпер "спортклубівців" парирував постріл Карлссона на завершення атаки лівим краєм.

Після інтенсивної години ігрового часу команди взяли паузу. Фактично до фінальних хвилин ані "Дніпро-1", ані АЗ не нагнітали ситуацію біля воріт суперника, зосередившись на обороні на дальніх рубежах. Навіть з'явилося припущення, що їх цілком влаштовує нічия.

Та на полі знайшовся той, кому такий підсумок був не до душі – нападник "Алкмаара" Павлідіс. Грек спершу пробив поруч зі стійкою з гострого кута, а на 87-й таки вивів господарів вперед. Це Сугавара виконав навіс із правого флангу, до центру штрафного майданчика, де ніхто не завадив форварду головою відправити м'яч у сітку – 2:1...

Завдяки цій перемозі АЗ став переможцем групи E та продовжить виступи в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Натомість "Дніпро-1" фінішував другим і гратиме в 1/16 фіналу турніру в лютому.