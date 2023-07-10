"Днепр-1" подписал звезду пятой команды УПЛ

25-летний защитник стал очередным новичком "спортклубовцев". Тренерский штаб "Днепра-1" готов использовать его на фланге и в центре обороны.

Кравец заключил с днепровцами контракт на 3 года. "Ворскла" получила за исполнителя ориентировочно 800 тысяч евро. В составе команды Виктора Скрипника защитник отыграл лишь сезон после возвращения из Испании.

Воспитанник львовских "Карпат" Кравец защищал цвета испанских "Луго", "Леганеса" и хихонского "Спортинга". Сезон 2020/21 провел в составе "Леха" из Познани на правах аренды. Статистика в "Ворскле" – 25 матчей УПЛ, 3 мяча и 3 ассиста.

Этим летом "Днепр-1" существенно обновил состав. Ряды "спортклубовцев" пополнили защитники Мирошниченко и Горин, а также вратарь Мысак. Кроме того, днепровцам приписывают интерес к лидеру "Александрии" Третьякову.