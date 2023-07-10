"Днепр-1" подписал звезду пятой команды УПЛ

Серебряный призер украинской Премьер-лиги "Днепр-1" оформил переход защитника Василия Кравца из полтавской "Ворсклы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
25-летний защитник стал очередным новичком "спортклубовцев". Тренерский штаб "Днепра-1" готов использовать его на фланге и в центре обороны.
Кравец заключил с днепровцами контракт на 3 года. "Ворскла" получила за исполнителя ориентировочно 800 тысяч евро. В составе команды Виктора Скрипника защитник отыграл лишь сезон после возвращения из Испании.
Воспитанник львовских "Карпат" Кравец защищал цвета испанских "Луго", "Леганеса" и хихонского "Спортинга". Сезон 2020/21 провел в составе "Леха" из Познани на правах аренды. Статистика в "Ворскле" – 25 матчей УПЛ, 3 мяча и 3 ассиста.
Этим летом "Днепр-1" существенно обновил состав. Ряды "спортклубовцев" пополнили защитники Мирошниченко и Горин, а также вратарь Мысак. Кроме того, днепровцам приписывают интерес к лидеру "Александрии" Третьякову.
К слову, накануне вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.
Напомним, ранее УПЛ обнародовала календарь матчей на грядущий сезон.
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