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"Днепр-1" официально снялся с УПЛ

Фото: "Спортклубовцы" на финише прошлого сезона (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Сага с крушением "Днепра-1" получила развязку. Руководство клуба решило снять команду с соревнований до старта нового сезона Премьер-лиги.

Об этом заявил коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport-Express.

Функционер подтвердил письмо УПЛ о невозможности продолжения выступлений в сезоне 2024/25. В то же время "спортклубовцы" попытаются вернуться в соревнования в следующем году, начав путь из Второй лиги.

"Мы не собираемся кому-то портить чемпионат, поэтому приняли такое решение. УПЛ пусть решит, кто будет играть вместо "Днепра-1". В этом году мы не готовы участвовать в чемпионате. Мы попросили УПЛ оставить за "Днепром-1" статус профессионального клуба", – рассказал Фридман.

Ранее общее собрание Премьер-лиги инициировало обращение к УАФ об отзыве аттестата "Днепра-1". Руководство днепровского коллектива проигнорировало официальные запросы УПЛ о положении дел в клубе. Тем не менее, ассоциация не нашла оснований для отзыва аттестата.

Тяжелое лето "Днепра-1"

Из-за финансовых проблем четвертая команда УПЛ в межсезонье начала продавать лидеров. В частности, клуб покинули перешедшие в киевское "Динамо" хавбеки Пихаленок и Рубчинский.

В общей сложности "Днепр-1" продал футболистов ориентировочно на 7 млн евро. Больше всего "спортклубовцы" заработали на переезде упомянутого Пихаленка в Киев (2,5 млн). Впрочем, трансферы "на выход" не решили финансовые проблемы клуба

Клуб сначала расформировал женскую и юношескую команды, а затем съехал с тренировочной базы в Приднепровске. В новом сезоне "спортклубовцы" должны были стартовать 25 июля матчем квалификации Лиги конференций против венгерской "Академии Пушкаша".

К слову, накануне "Карпаты" уволили Маркевича с должности наставника команды.

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