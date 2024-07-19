"Днепр-1" официально снялся с УПЛ

Функционер подтвердил письмо УПЛ о невозможности продолжения выступлений в сезоне 2024/25. В то же время "спортклубовцы" попытаются вернуться в соревнования в следующем году, начав путь из Второй лиги.

"Мы не собираемся кому-то портить чемпионат, поэтому приняли такое решение. УПЛ пусть решит, кто будет играть вместо "Днепра-1". В этом году мы не готовы участвовать в чемпионате. Мы попросили УПЛ оставить за "Днепром-1" статус профессионального клуба", – рассказал Фридман.

Ранее общее собрание Премьер-лиги инициировало обращение к УАФ об отзыве аттестата "Днепра-1". Руководство днепровского коллектива проигнорировало официальные запросы УПЛ о положении дел в клубе. Тем не менее, ассоциация не нашла оснований для отзыва аттестата.

Тяжелое лето "Днепра-1"

Из-за финансовых проблем четвертая команда УПЛ в межсезонье начала продавать лидеров. В частности, клуб покинули перешедшие в киевское "Динамо" хавбеки Пихаленок и Рубчинский.

В общей сложности "Днепр-1" продал футболистов ориентировочно на 7 млн евро. Больше всего "спортклубовцы" заработали на переезде упомянутого Пихаленка в Киев (2,5 млн). Впрочем, трансферы "на выход" не решили финансовые проблемы клуба

Клуб сначала расформировал женскую и юношескую команды, а затем съехал с тренировочной базы в Приднепровске. В новом сезоне "спортклубовцы" должны были стартовать 25 июля матчем квалификации Лиги конференций против венгерской "Академии Пушкаша".