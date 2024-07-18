Крах "Днепра-1". УАФ вынес вердикт по поводу участия клуба в Премьер-лиге

Украинская ассоциация футбола отказалась отозвать аттестат "Днепра-1" на выступления в Премьер-лиге в сезоне 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Ассоциация не нашла оснований для снятия "спортклубовцев" с чемпионата. Свою позицию руководящая футбольная организация изложила в письме УПЛ за подписью генерального секретаря Игоря Грищенко.

По данным УАФ, "Днепр-1" не извещал ни ассоциацию, ни УЕФА о необратимых финансовых проблемах. Более того, в начале лета "спортклубовцы" очертили намерения продолжать деятельность и соревноваться в сезоне 2024/25. Отдельно УАФ подчеркнула, что в составе "Днепра-1" до сих пор зарегистрировано достаточное для выступлений количество футболистов.

"Таким образом, принимая во внимание информацию, имеющуюся в УАФ и полученную в Вашем письме, сообщаем, что основания для рассмотрения вопроса отзыва аттестата на получение допуска СК "Днепр-1" (Днепр) к клубным соревнованиям УПЛ сезона 2024/25 по состоянию на сегодняшний день отсутствуют", – говорится в заявлении организации.

Ранее общее собрание Премьер-лиги инициировало обращение в УАФ об отзыве аттестата "Днепра-1". Руководство днепровского коллектива проигнорировало официальные запросы УПЛ о положении дел в клубе. В то же время Премьер-лига просила ассоциацию выбрать замену "спортклубовцам".

Тяжелое лето "Днепра-1"

Четвертая команда Премьер-лиги в межсезонье начала продавать лидеров из-за финансовых проблем. В частности, Днепр покинули хавбеки Пихаленок и Рубчинский (оба – "Динамо").

"Днепр-1" в настоящее время продал футболистов ориентировочно на 6,9 млн евро. Больше всего "спортклубовцы" заработали на переезде упомянутого Пихаленка в Киев (2,5 млн). Впрочем, трудности клуба до сих пор не устранили. Вероятнее всего, вскоре расформируют женскую и юношескую команды.

"Днепр-1" до сих пор не начал подготовку к новому сезону. 25 июля "спортклубовцы" должны стартовать в квалификации Лиги конференций против венгерской "Академии Пушкаша".