ua en ru
Чт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новичок УПЛ уволил тренера до старта сезона

Львов, Четверг 18 июля 2024 18:30
UA EN RU
Новичок УПЛ уволил тренера до старта сезона Фото: Мирон Маркевич остался без работы (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорцив

Львовские "Карпаты" подтвердили отставку Мирона Маркевича с должности главного тренера команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

73-летний специалист покинул "зелено-белых" по обоюдному согласию. Опытный тренер вернул галицкий коллектив в футбольную элиту.

Маркевич в пятый раз возглавил "Карпаты" летом в прошлом году. Во главе львовян он финишировал вторым в Первой лиге и вернул "львов" в Премьер-лигу. Молва о разрыве тренера с "Карпатами" пошла со старта межсезонья. Маркевич якобы конфликтовал со скаутинговой службой.

Самым вероятным претендентом на вакантную должность стал Владислав Лупашко. Бывший наставник петровского "Ингульца" недавно присоединился к структуре львовян. Он возглавил команду U-19 "зелено-белых".

"Карпаты" откроют новый сезон Премьер-лиги 3 августа. В стартовом туре "львы" будут гостить в Ровно. Перед началом кампании львовяне присоединились к УПЛ ТВ.

К слову, ранее УАФ отказалась отозвать аттестат "Днепра-1" на выступления в УПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины УПЛ ФК Карпаты
NEWS
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало