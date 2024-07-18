Новичок УПЛ уволил тренера до старта сезона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

73-летний специалист покинул "зелено-белых" по обоюдному согласию. Опытный тренер вернул галицкий коллектив в футбольную элиту.

Маркевич в пятый раз возглавил "Карпаты" летом в прошлом году. Во главе львовян он финишировал вторым в Первой лиге и вернул "львов" в Премьер-лигу. Молва о разрыве тренера с "Карпатами" пошла со старта межсезонья. Маркевич якобы конфликтовал со скаутинговой службой.

Самым вероятным претендентом на вакантную должность стал Владислав Лупашко. Бывший наставник петровского "Ингульца" недавно присоединился к структуре львовян. Он возглавил команду U-19 "зелено-белых".

"Карпаты" откроют новый сезон Премьер-лиги 3 августа. В стартовом туре "львы" будут гостить в Ровно. Перед началом кампании львовяне присоединились к УПЛ ТВ.