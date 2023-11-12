"Днепр-1" с камбэком обыграл "Шахтер" и вышел в лидеры Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Шахтер" – "Днепр-1" – 1:3

Голы: Сикан, 5 – Сарапий, 41, Гуцуляк, 51, Леднев, 55

"Горняки" активнее провели дебют встречи и сумели забить быстрый мяч. На 5-й минуте Леднев заблокировал попытку Крыськива в пределах штрафного днепровцев. Но мяч отлетел прямо на ногу Сикану, а тот не промахнулся.

"Спортклубовцы" оказались в нокдауне. "Шахтер" же поставил на контроль мяча вместо того, чтобы развивать собственное преимущество. Фактически до перерыва чемпион Украины создал лишь один явный момент, когда Сикан с острого угла пробил в Волынца.

Зато "Днепр-1" едва пришел в себя, так сразу же сравнял счет. Помог гостям стандарт. Рубчинский исполнил угловой, а Сарапий с линии вратарской головой пробил под перекладину – 1:1.

А на старте второй половины подопечные Юрия Максимова шокировали "горняков" ударной пятиминуткой, создав гандикап в два гола. Сначала Гуцуляк справа в штрафной зоне разобрался с Ракицким и классно уложил в дальний угол. А дальше Леднев прямым ударом со штрафного снял паутину с девятки.

Теперь психологическое преимущество было на стороне "Днепра-1". Гости взяли мяч под контроль и минимизировали возможность опасных выпадов "Шахтера". Не помогла команде Марино Пушича и серия замен. До финального свистка "горняки" создали разве что на неточный удар Зубкова выше ворот...

Итак, победа вывела "спортклубовцев" в лидеры УПЛ. Днепровцы набрали 30 очков и на один зачетный пункт опережают житомирское "Полесье". В свою очередь "Шахтер" остался на 4-й строчке. "Горняки" имеют 24 очка и два матча в запасе.