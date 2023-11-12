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"Дніпро-1" із камбеком обіграв "Шахтар" і вийшов у лідери Прем'єр-ліги

Львів, Неділя 12 листопада 2023 20:54
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"Дніпро-1" із камбеком обіграв "Шахтар" і вийшов у лідери Прем'єр-ліги Фото: Едуард Сарапій розпочав шлях "спортклубівців" до перемоги (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Віце-чемпіон України "Дніпро-1" розібрався з донецьким "Шахтарем" у 14-му турі вітчизняної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Шахтар" – "Дніпро-1" – 1:3

Голи: Сікан, 5 – Сарапій, 41, Гуцуляк, 51, Лєднєв, 55

"Гірники" активніше провели дебют зустрічі та зуміли забити швидкий м'яч. На 5-й хвилині Лєднєв заблокував спробу Криськіва в межах штрафного дніпровців. Та м'яч відлетів прямісінько на ногу Сікану, а той не схибив.

"Спортклубівці" опинилися в нокдауні. Натомість "Шахтар" поставив на контроль м'яча замість того, щоб розвивати власну перевагу. Фактично до перерви чемпіон України створив лише один гострий момент, коли Сікан із гострого кута пробив у Волинця.

Зате "Дніпро-1" щойно оклигав, то відразу ж зрівняв рахунок. Допоміг гостям стандарт. Рубчинський виконав кутовий, а Сарапій з лінії воротарського майданчика головою пробив під поперечину – 1:1.

А на старті другої половини підопічні Юрія Максимова шокували "гірників" ударною п'ятихвилинкою, створивши гандикап на два голи. Спершу Гуцуляк праворуч у карній зоні розібрався з Ракицьким та класно поклав у дальній кут. А далі Лєднєв прямим ударом зі штрафного зняв павутину з дев'ятки.

Тепер психологічна перевага була на боці "Дніпра-1". Гості взяли м'яч під контроль і мінімізували можливість небезпечних випадів "Шахтаря". Не допомогла команді Маріно Пушіча і серія замін. До фінального свистка "гірники" спромоглися хіба на неточний удар Зубкова вище воріт...

Отже, перемога вивела "спортклубівців" у лідери УПЛ. Дніпровці набрали 30 очок і на один заліковий пункт випереджають житомирське "Полісся". Натомість "Шахтар" залишився на 4-й сходинці. "Гірники" мають 24 очки та два матчі в запасі.

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

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