"Днепр-1" в добавленное время вырвал победу над "Вадуцем" в Лиге конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, группа E, 4-й тур

"Вадуц" – "Днепр-1" – 1:2

Голы: Растодер, 30 – Амаш, 25, Довбик, 90+1

Долго команды не запрягали. "Спортклубовцы" пытались взять под контроль мяч, а хозяева сделали ставку на быстрые выпады. К середине тайма "Вадуц" успел создать три опасных момента. Валеф взял выстрел Фоссо с центра поля, а Джокич дважды бил из пределов штрафной – кипер и защитник оказались на высоте.

А на 25-й минуте "Днепр-1" повел в счете. Это Амаш неожиданно решил пробить из-за пределов штрафной. Мяч полетел по интересной траектории, дезориентировал вратаря хозяев и влетел в сетку – 0:1.

Через четыре минуты напомнил о себе и Довбик. Украинский нападающий мощно пробил со штрафного, но удар прошел над воротами. А в ответной атаке "Вадуц" сравнял счет: Фер передачей с правого фланга нашел в штрафной зоне Растодера, на которого грамотно пропустил мяч Джокич, и форвард протолкнул мяч в сетку.

Обмен забитыми мячами немного успокоил игру. По крайней мере, до перерыва. Во второй же половине голевые возможности создавали в основном футболисты "Вадуца". В частности, Растодер мог забивать дважды – удар нападающего головой прошел мимо стойки, а выстрел в ближний угол парировал Валеф.

Дальше больше. Вот Хаслер нанес опасный удар после флангового прострела Иодиса, но бразильский кипер "спортклубовцев" снова ликвидировал опасность. Вскоре Джокич опередил Адамюка во время верховой борьбы, но от головы швейцарца мяч прошел над воротами. Наконец на 81-й минуте Чичек бил с лета после стандарта, но не попал в нижний угол.

Зато в эндшпиле повторилась история с первого тайма. После всех упущенных хозяевами возможностей забил "Днепр-1" – Танчик навесил с правого фланга в район вратарского, откуда Довбик головой направил мяч в ближний угол и принес команде сверхважную победу.

В следующем туре группового раунда "спортклубовцы" встретятся с кипрским "Аполлоном" (27 октября). Актуальное турнирное положение в квартете: АЗ – 9 очков, "Днепр-1" – 7, "Аполлон" – 4, "Вадуц" – 2.