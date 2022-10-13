"Дніпро-1" в доданий час вирвав перемогу над "Вадуцом" у Лізі конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, група E, 4-й тур

"Вадуц" – "Дніпро-1" – 1:2

Голи: Растодер, 30 – Амаш, 25, Довбик, 90+1

Довго команди не запрягали. "Спортклубівці" намагалися взяти під контроль м'яч, а господарі зробили ставку на швидкі випади. До середини тайму "Вадуц" встиг створити три небезпечні моменти. Валеф узяв постріл Фоссо з центра поля, а Джокіч двічі бив із меж штрафного – кіпер і оборонець виявилися на висоті.

А на 25-й хвилині "Дніпро-1" повів у рахунку. Це Амаш несподівано вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика. М'яч полетів за цікавою траєкторією, дезорієнтував воротаря господарів і влетів у сітку – 0:1.

За якихось чотири хвилини нагадав про себе і Довбик. Український форвард потужно пробив зі штрафного, але удар пройшов над воротами. А в атаці у відповідь "Вадуц" зрівняв рахунок: Фер передачею з правого флангу знайшов у карній зоні Растодера, на якого грамотно пропустив м'яч Джокіч, і форвард проштовхнув м'яч у сітку.

Обмін забитими м'ячами трохи заспокоїв гру. Принаймні до перерви. Натомість у другій половині гольові нагоди створювали здебільшого футболісти "Вадуца". Зокрема, Растодер міг забивати двічі – удар нападника головою пройшов повз стійку, а постріл у ближній кут парирував Валеф.

Далі більше. Ось Гаслер завдав небезпечного удару після флангового прострілу Іодіса, та бразильський кіпер "спортклубівців" знову ліквідував небезпеку. Згодом Джокіч випередив Адамюка під час верхової боротьби, але від голови швейцарця м'яч полетів над воротами. Нарешті на 81-й хвилині Чічек бив з льоту після стандарту, але не поцілив у нижній кут.

А в ендшпілі повторилася історія з першого тайму. Після всіх змарнованих господарями нагод забив "Дніпро-1" – Танчик навісив із правого флангу в район воротарського, звідки Довбик головою спрямував м'яч у ближній кут і приніс команді надважливу перемогу.

У наступному турі групового раунду "спортклубівці" зустрінуться з кіпрським "Аполлоном" (27 жовтня). Актуальне турнірне становище в квартеті: АЗ – 9 очок, "Дніпро-1" – 7, "Аполлон" – 4, "Вадуц" – 2.