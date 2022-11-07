"Днепр-1" узнал оппонента в плей-офф Лиги конференций

С командой, занявшей третье место на групповом этапе Лиги Европы, в рамках 1/16 финала Лиги конференций УЕФА встретится украинский СК "Днепр-1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.
В штаб-квартире УЕФА 7 ноября прошла церемония жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Восемь команд, занявших вторые места в группах турнира, получили соперников из списка третьих команд квартетов Лиги Европы.
"Днепр-1" встретится с кипрским АЕКом из Ларнаки. Пути команд уже пересекались в плей-офф квалификации Лиги Европы этого года. Тогда дважды триумфовали киприоты (2:1, 3:0). Позже АЕК попал в одну группу турнира с киевским "Динамо" (1:0, 3:3) и обошел "бело-синих" в итоге.
Первый матч в новом противостоянии "Днепра-1" и "зелено-желтых" запланирован на 16 февраля. Ответный матч – 23 февраля. Победитель противостояния продолжит борьбу за трофей в 1/8 финала.
Все пары 1/16 финала Лиги конференций 2022/23:
"Карабах" – "Гент"
"Трабзонспор" – "Базель"
"Лацио" – "Клуж"
"Буде-Глимт" – "Лех" Познань
"Брага" – "Фиорентина"
АЕК Ларнака – "Днепр-1"
"Шериф" – "Партизан"
"Лудогорец" – "Андерлехт"
Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Финалисты предыдущего розыгрыша – "Ливерпуль" и мадридский "Реал" – встретятся уже в первом раунде плей-офф. Кроме того, французский ПСЖ будет конкурировать за место в четвертьфинале с мюнхенской "Баварией".
Напомним, что в четверг "Днепр-1" уступил АЗ "Алкмаар" в битве за победу в группе Лиги конференций.
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