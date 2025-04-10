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В Днепре уже восемь пострадавших из-за ракетного удара россиян

Днепр, Четверг 10 апреля 2025 21:27
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В Днепре уже восемь пострадавших из-за ракетного удара россиян Фото: спасатели тушат пожар после прилета в Днепре (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Днепре возросло число пострадавших в результате ракетного удара России. По состоянию на сейчас известно о восьми раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"По обновленной информации, в Днепре 8 пострадавших", - написал Лысак.

Также он уточнил, что трое пострадавших на амбулаторном лечении, а остальные - госпитализированы.

Удар по Днепру

Напомним, российские оккупанты сегодня, 10 апреля, ударили баллистической ракетой по Днепру.

Как выяснилось позже, оккупанты целились по заводу компании "Биосфера", которая производит подгузники, салфетки и другую продукцию для мирных жителей.

В результате российской атаки часть складов компании в Днепре была уничтожена. Погиб 42-летний мужчина, который являлся сотрудником "Биосферы".

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удар, подчеркнул, что Россия игнорирует дипломатию. Он призвал применить тактику давления против РФ, чтобы прекратить войну.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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