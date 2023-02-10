В Днепре ночью было очень громко, но без прилетов, - Воздушные силы

В Днепре ночь прошла громко, однако прилетов вражеских дронов не было

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook .

Отмечается, что ночью Воздушны силы сбивали дроны.

В командовании опубликовали видео, в котором сбивают "Шахеды".

Напомним, что в Днепре, Харькове и Запорожье сегодня ночью, 10 февраля, были слышны взрывы. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

В Харькове оккупанты 10 раз нанесли удары. Возникли проблемы с электроснабжением и отоплением.

Напомним, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

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