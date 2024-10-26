В Днепре продолжает расти число пострадавших из-за обстрела оккупантов
В Днепре до 20 людей возросло количество пострадавших после обстрела 26 октября. Повреждены объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Враг коварно атаковал Днепр. Фактически в выходной день. Ракета попала в жилой дом, есть пострадавшие, погибшие и раненые. Пострадали объекты критической инфраструктуры, там сейчас проходит ликвидация последствий", - рассказал он.
По словам Лысака, в Днепре уже 20 пострадавших.
"Среди них дети - девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней", - отметил он.
Обстрел Днепра
Российские войска обстреляли Днепр в ночь на 26 октября. Из-за ударов баллистикой было частично разрушено двухэтажное жилое здание.
Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений. Из-под завалов двухэтажки спасатели достали 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.
До этого сообщалось про 19 пострадавших и трех погибших из-за обстрела Днепра.
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