ua en ru
Сб, 26 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре продолжает расти число пострадавших из-за обстрела оккупантов

Днепр, Суббота 26 октября 2024 10:52
UA EN RU
В Днепре продолжает расти число пострадавших из-за обстрела оккупантов фото: в Днепре продолжает расти число пострадавших из-за обстрела РФ 26 октября (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре до 20 людей возросло количество пострадавших после обстрела 26 октября. Повреждены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг коварно атаковал Днепр. Фактически в выходной день. Ракета попала в жилой дом, есть пострадавшие, погибшие и раненые. Пострадали объекты критической инфраструктуры, там сейчас проходит ликвидация последствий", - рассказал он.

По словам Лысака, в Днепре уже 20 пострадавших.

"Среди них дети - девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней", - отметил он.

Обстрел Днепра

Российские войска обстреляли Днепр в ночь на 26 октября. Из-за ударов баллистикой было частично разрушено двухэтажное жилое здание.

Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений. Из-под завалов двухэтажки спасатели достали 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

До этого сообщалось про 19 пострадавших и трех погибших из-за обстрела Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Украинские военные назвали потери РФ с начала операции в Курской области
Украинские военные назвали потери РФ с начала операции в Курской области
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция