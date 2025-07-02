ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Днепре военный из ТЦК списал с учета 17 мужчин: среди них и его брат

Украина, Среда 02 июля 2025 19:26
UA EN RU
В Днепре военный из ТЦК списал с учета 17 мужчин: среди них и его брат Фото: военный из ТЦК списал с учета 17 мужчин (facebook.com CherkasyTCK)
Автор: Карина Левицкая

Работника ТЦК из Днепра подозревают в незаконном списании с воинского учета по меньшей мере 17 мужчин, среди которых - его родной брат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно внес в реестр данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 человек.

В Днепре военный из ТЦК списал с учета 17 мужчин: среди них и его брат

По данным дела, имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберіг" и используя собственную электронную цифровую подпись, чиновник самовольно вносил в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.

"На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не появлялся. Среди лиц, которые были незаконно списаны, - родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже покинула пределы Украины, другие пока скрываются", - сообщили в ГБР.

Сейчас следствие устанавливает мотивы противоправных действий работника ТЦК, а также местонахождение мужчин, незаконно исключенных с воинского учета.

Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период

Заметим, что санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скандалы с ТЦК

Напомним, что в Ровенской области объявили подозрение офицеру и двум военнослужащим ТЦК. Их обвиняют в принудительной мобилизации военнообязанного, которого еще и избили.

Также РБК-Украина сообщало, что начальника ТЦК подозревают в фиктивном улучшении показателей мобилизации. По данным ГБР, он вносил ложные данные.

Кроме того, мы писали, что под одним из одесских ТЦК произошла стычка между военными и медиками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мобилизация в Украине Оккупанты
Новости
Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"
Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства