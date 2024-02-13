В Днепре из-за обстрела эвакуируют больницу и закрывают школы

В Днепре после атаки российских дронов-камикадзе в ночь на вторник, 13 февраля, решили закрыть школы и эвакуировать больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Днепра Бориса Филатова.

"Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных. Также закрываем школы", - рассказал он.

Филатов отметил, что проблема в том, что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится.

"Пункты несокрушимости"

При необходимости согреться и подзарядить гаджеты можно в "Пунктах несокрушимости".

"По всему городу работает более 100 таких. Они обустроены мэрией, областной военной администрацией, ГСЧС и Нацполицией. Там есть все необходимое - генераторы, альтернативные источники отопления, мобильная связь и интернет. И конечно - питьевая вода и горячие напитки", - рассказал Филатов.

Также в городе работают пункты ответственного бизнеса.

Обстрел Днепра

Российские войска 13 февраля, атаковали дронами Днепр и область, зафиксированы попадания в энергетический и инфраструктурный объекты. При этом только в Днепровском районе ПВО сбила 10 дронов-камикадзе.

Отметим, в ночь на 13 февраля Россия атаковала территорию Украины 23 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма. В общей сложности ПВО сбила 16 вражеских дронов.