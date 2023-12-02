В Днепре взрывы, объявлена тревога

Следует отметить, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили после того, как в Днепре прогремели взрывы.

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врага баллистического вооружения.

Обновлено в 9:32

В Днепре раздались повторные взрывы. Воздушные силы призывают жителей города находиться в укрытиях.

Добавим, что по состоянию на 9.15 воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Херсонской областях.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 2 декабря российская армия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 11 дронов-камикадзе иранской разработки из Крыма и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 "шахедов" и ракету.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги прогремели взрывы в пригороде Днепра.