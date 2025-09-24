В Днепре второй раз за день прогремели взрывы: подробности

В Днепре в среду, 24 сентября, снова раздавались взрывы. Город находится под атакой россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в ряде областей. Сначала сообщалось о скоростной цели на Черниговщине в направлении Гончаровска.

А уже через некоторое время о скоростной цели с юга в направлении Днепра. Почти сразу местные СМИ начали писать о взрывах в городе. Более того, сообщается о сильном задымлении.

