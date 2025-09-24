ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Днепре второй раз за день прогремели взрывы: подробности

Днепр, Среда 24 сентября 2025 13:05
UA EN RU
В Днепре второй раз за день прогремели взрывы: подробности Иллюстративное фото: в Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В Днепре в среду, 24 сентября, снова раздавались взрывы. Город находится под атакой россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в ряде областей. Сначала сообщалось о скоростной цели на Черниговщине в направлении Гончаровска.

А уже через некоторое время о скоростной цели с юга в направлении Днепра. Почти сразу местные СМИ начали писать о взрывах в городе. Более того, сообщается о сильном задымлении.
В Днепре второй раз за день прогремели взрывы: подробности

Напомним, сейчас ряд областей находится под дроновой атакой россиян. О том, где фиксируются российские "Шахеды" мы писали ранее.

Также сегодня мы уже писали о взрывах в Днепре - однако по состоянию на 13:00 о последствиях предыдущего обстрела не сообщалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Война в Украине
Новости
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"