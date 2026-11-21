Экстренные отключения применяются в Днепре, а также в четырех районах области. В частности без света могут оставаться потребители Днепровского, Самаровского, Павлоградского и Каменского районов.

При таких ограничениях почасовые графики не работают. Поэтому время возможного возобновления электроснабжения может не соответствовать обнародованному расписанию.

В ДТЭК отметили, что о дальнейших изменениях будут сообщать дополнительно.