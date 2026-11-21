Екстрені відключення застосовують у Дніпрі, а також у чотирьох районах області. Зокрема, без світла можуть залишатися споживачі Дніпровського, Самарівського, Павлоградського та Кам'янського районів.

Під час таких обмежень погодинні графіки не працюють. Тому час можливого відновлення електропостачання може не відповідати оприлюдненому розкладу.

У ДТЕК зазначили, що про подальші зміни повідомлятимуть додатково.