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РФ вербует подростков для диверсий: в полиции дали советы родителям, как защитить детей

Вторник 29 октября 2024 18:30
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РФ вербует подростков для диверсий: в полиции дали советы родителям, как защитить детей Фото: в полиции дали советы родителям о защите детей от пропаганды (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители предупредили родителей об опасности вербовки украинских подростков российскими спецслужбами. Враг может привлекать несовершеннолетних для диверсий.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба милиции Сумской области.

Содержание

Чем опасна пропаганда

Как рассказали в полиции, российские спецслужбы начали активно привлекать подростков к совершению противоправных действий в Украине. Это происходит из-за манипуляций, психологического давления или денежного вознаграждения.

Несовершеннолетние получают предложения, приобщаясь к Telegram-каналам или чатам для "легкого заработка". Им предлагают выполнить определенные, на первый взгляд, простые задачи – нарисовать граффити или наклеить листовку провокативного характера или с элементами дискредитации ВСУ в людном месте.

Бывают и более сложные – сжечь трансформаторное оборудование или автомобиль военного. Все эти задачи незаконны, и за это придется нести суровое наказание.

Напоминаем родителям:

  • информируйте об опасности вербовки и последствиях совершения преступлений своих детей;
  • следите за онлайн-активностью ребенка в сети и кругом интернет-знакомств;
  • при получении информации о вербовке – немедленно сообщите полицию по номеру 102.

Что угрожает детям и родителям

В полиции напомнили, что указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены строгие наказания – до пожизненного лишения свободы.

В частности, согласно ч. 3 ст. 111 УКУ, граждане Украины, которые во исполнение преступной задачи иностранного государства не совершили никаких действий, и добровольно сообщили органам государственной власти Украины о своей связи с ними или о полученном задании, освобождаются от уголовной ответственности.

Ранее РБК-Украина писала о том, что сотрудники СБУ задержали мужчину и женщину, которые по заданию РФ готовили теракт в Киеве.

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