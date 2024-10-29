РФ вербует подростков для диверсий: в полиции дали советы родителям, как защитить детей
Правоохранители предупредили родителей об опасности вербовки украинских подростков российскими спецслужбами. Враг может привлекать несовершеннолетних для диверсий.
Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба милиции Сумской области.
Содержание
Чем опасна пропаганда
Как рассказали в полиции, российские спецслужбы начали активно привлекать подростков к совершению противоправных действий в Украине. Это происходит из-за манипуляций, психологического давления или денежного вознаграждения.
Несовершеннолетние получают предложения, приобщаясь к Telegram-каналам или чатам для "легкого заработка". Им предлагают выполнить определенные, на первый взгляд, простые задачи – нарисовать граффити или наклеить листовку провокативного характера или с элементами дискредитации ВСУ в людном месте.
Бывают и более сложные – сжечь трансформаторное оборудование или автомобиль военного. Все эти задачи незаконны, и за это придется нести суровое наказание.
Напоминаем родителям:
- информируйте об опасности вербовки и последствиях совершения преступлений своих детей;
- следите за онлайн-активностью ребенка в сети и кругом интернет-знакомств;
- при получении информации о вербовке – немедленно сообщите полицию по номеру 102.
Что угрожает детям и родителям
В полиции напомнили, что указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены строгие наказания – до пожизненного лишения свободы.
В частности, согласно ч. 3 ст. 111 УКУ, граждане Украины, которые во исполнение преступной задачи иностранного государства не совершили никаких действий, и добровольно сообщили органам государственной власти Украины о своей связи с ними или о полученном задании, освобождаются от уголовной ответственности.
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