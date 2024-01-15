RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре опровергли создание групп розыска военнообязанных

Иллюстративное фото: в Днепре опровергли создание групп розыска военнообязанных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре пока не будут создавать участки оповещения и группы розыска военнообязанных. Соответствующий проект решения не прошел экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Днепра.

В горсовете напоминают, что 12 января на сайте ведомства обнародовали проект решения исполкома "О создании участков оповещения и организации оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов на территории Днепра в особенный период". 

"Этот проект решения не прошел соответствующую экспертизу, а после проверки был удален из перечня проектов решений исполкома. Он на рассмотрение исполкома не выносился, не утверждался", - отметили в горсовете. 

Что предусматривал проект решения

Согласно тексту проекта решения, в Днепре предлагали создать специальные участки оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов. Их хотели развернуть в помещениях районных администрации города. 

Для этого власти планировали привлечь сотрудников территориальных центров комплектования. 

В структуру участков оповещения, в частности, должны были бы входить группы розыска военнообязанных. 

Напомним, в Николаевской области районными комендантами назначили начальников территориальных центров комплектования районов региона.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армиюВойна России против УкраиныМобилизация в Украине