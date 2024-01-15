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В Днепре опровергли создание групп розыска военнообязанных

Понедельник 15 января 2024 18:04
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В Днепре опровергли создание групп розыска военнообязанных Иллюстративное фото: в Днепре опровергли создание групп розыска военнообязанных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре пока не будут создавать участки оповещения и группы розыска военнообязанных. Соответствующий проект решения не прошел экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Днепра.

В горсовете напоминают, что 12 января на сайте ведомства обнародовали проект решения исполкома "О создании участков оповещения и организации оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов на территории Днепра в особенный период".

"Этот проект решения не прошел соответствующую экспертизу, а после проверки был удален из перечня проектов решений исполкома. Он на рассмотрение исполкома не выносился, не утверждался", - отметили в горсовете.

Что предусматривал проект решения

Согласно тексту проекта решения, в Днепре предлагали создать специальные участки оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов. Их хотели развернуть в помещениях районных администрации города.

Для этого власти планировали привлечь сотрудников территориальных центров комплектования.

В структуру участков оповещения, в частности, должны были бы входить группы розыска военнообязанных.

Напомним, в Николаевской области районными комендантами назначили начальников территориальных центров комплектования районов региона.

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