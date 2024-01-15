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У Дніпрі спростували створення груп розшуку військовозобов'язаних

Понеділок 15 січня 2024 18:04
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У Дніпрі спростували створення груп розшуку військовозобов'язаних Ілюстративне фото: у Дніпрі спростували створення груп розшуку військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі поки не створюватимуть ділянки оповіщення та групи розшуку військовозобов'язаних. Відповідний проект рішення не пройшов експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міської ради Дніпра.

У міськраді нагадують, що 12 січня на сайті відомства оприлюднили проект рішення виконкому "Про створення дільниць оповіщення та організацію оповіщення військовозобов'язаних та постачальників транспортних ресурсів на території Дніпра в особливий період".

"Цей проект рішення не пройшов відповідної експертизи, а після перевірки був видалений з переліку проектів рішень виконкому. Він на розгляд виконкому не виносився, не затверджувався", - зазначили у міськраді.

Що передбачав проект рішення

Згідно з текстом проекту рішення, у Дніпрі пропонували створити спеціальні ділянки оповіщення військовозобов'язаних та постачальників транспортних ресурсів. Їх хотіли розгорнути у приміщеннях районної адміністрації міста.

Для цього влада планувала залучити співробітників територіальних центрів комплектування.

У структуру ділянок оповіщення, зокрема, мали входити групи розшуку військовозобов'язаних.

Нагадаємо, у Миколаївській області районними комендантами призначили начальників територіальних центрів комплектування районів регіону.

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