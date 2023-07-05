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В Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Фото: в Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре сегодня, 5 июля, вечером местные жители услышали взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не подтвердили взрыв и не называли каких-либо причин инцидента.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом в Воздушных силах предупреждали, что в Днепропетровской области существует угроза применения россиянами ударных дронов.

Жителям города необходимо оставаться в укрытиях, поскольку в регионе все еще действует воздушная тревога.

Обстрелы Днепра

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно атаковали Днепр при помощи своих ракет и ударных дронов.

Одна из последних таких атак - ракетный удар 26 мая. Тогда от обстрела оккупантов были повреждены медучреждение, ветеринарная клиника и многоэтажки.

В результате удара россиян десятки мирных жителей пострадали, также были и погибшие.

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