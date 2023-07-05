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У Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Фото: у Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі сьогодні, 5 липня, увечері місцеві жителі почули вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не підтвердили вибух і не називали жодних причин інциденту.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

При цьому у Повітряних силах попереджали, що у Дніпропетровській області існує загроза застосування росіянами ударних дронів.

Жителям міста необхідно залишатися в укриттях, оскільки в регіоні все ще діє повітряна тривога.

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово атакували Дніпро за допомогою своїх ракет та ударних дронів.

Одна з останніх таких атак - ракетний удар 26 травня. Тоді від обстрілу окупантів були пошкоджені медзаклад, ветеринарна клініка та багатоповерхівки.

Внаслідок удару росіян десятки мирних жителів постраждали, також були загиблі.

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