В Днепре раздались звуки взрывов

В Днепре сегодня, 11 декабря, раздались звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что воздушную тревогу объявили после информации от Воздушных сил Украины.
Военные сначала сообщали о движении вражеской ракеты в сторону Кривого Рога, а затем в сторону Днепра.
Сегодня Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
Также ночью 11 декабря в Киеве прогремели взрывы, после - объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали по меньшей мере 10 взрывов.
Позже силы ПВО сообщили, что сбили 8 воздушных целей над Киевом. Ракеты летели по баллистической траектории.
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