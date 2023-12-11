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В Днепре раздались звуки взрывов

Архивное фото: В Днепре раздались звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре сегодня, 11 декабря, раздались звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что воздушную тревогу объявили после информации от Воздушных сил Украины.

Военные сначала сообщали о движении вражеской ракеты в сторону Кривого Рога, а затем в сторону Днепра.

Ракетные удары по Украине

Сегодня Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Также ночью 11 декабря в Киеве прогремели взрывы, после - объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали по меньшей мере 10 взрывов.

Позже силы ПВО сообщили, что сбили 8 воздушных целей над Киевом. Ракеты летели по баллистической траектории.

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