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Раненые, 24 сбитые цели и удары по энергетике: последствия атаки на Днепр и область

Днепр, Пятница 29 марта 2024 08:25
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Раненые, 24 сбитые цели и удары по энергетике: последствия атаки на Днепр и область Фото: из-за обстрела Днепропетровской области 29 марта ранены 6 человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области во время массированного удара по Украине 29 марта пострадали шесть человек, в том числе 5-летний ребенок. Кроме того, РФ атаковала энергообъекты сразу в трех районах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Пострадавшие, в том числе 5-летний ребенок

В Каменском, где враг разбил дачный кооператив, пятеро раненых. Среди них - 5-летняя девочка.

"Ребенку оказали медпомощь. Лечиться амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет . Один из них - тяжелый, - рассказал он.

Кроме того, разрушены 3 дачных дома, еще 4 - повреждены, изуродованы автомобили.

Последствия обстрела Днепра и области 29 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удары по энергетике

Повреждены несколько энергетических объектов - в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.

"На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, приходит в себя", - отметил глава ОВА.

Работа ПВО

Всего в течение ночи и под утро ПВО уничтожила над областью 24 воздушных вражеских цели.

"По 12 ракет и беспилотников. Работали в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах", - добавил Лысак.

Обстрел Украины

В ночь на 29 марта российские войска устроили массированный обстрел Украины, использовав как дроны, так и ракеты. В частности, рано утром РФ атаковала Украину разными ракетами - фиксировались пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики со временно оккупированного Крыма.

"Прилеты" зафиксированы в Днепропетровской области. Взрывы раздавались и в Ивано-Франковске. Так Днепр оккупанты обстреляли дважды за ночь. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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