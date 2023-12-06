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В Хмельницкой области раздались взрывы, работает ПВО

Хмельницкая область, Среда 06 декабря 2023 01:20
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В Хмельницкой области раздались взрывы, работает ПВО Фото: в Хмельницкой области прогремели взрывы ночью 6 декабря, работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницкой области прогремели взрывы сегодня ночью, 6 декабря. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Facebook.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

Жителей региона призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о пролете ударных беспилотников в сторону Хмельницкой области, в частности города Староконстантинов.

Обстрел Староконстантинова Хмельницкого района

"Продолжается движение "Шахедов" в направлении Староконстантинова. По регионам работает ПВО", - заявили Силы обороны Юга Украины.

Атаки россиян по Хмельницкой области

В результате сбития одной из дронов, которые запустили российские кафиры утром 16 ноября, обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области.

Также 25 октября оккупанты нанесли удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.

Взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, удар оккупантов по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.

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Взрыв ПВО Хмельницкая область Война России против Украины
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