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В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Днепр, Понедельник 28 ноября 2022 22:24
В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 28 ноября, в Днепре прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Представители местной власти пока не раскрыли более подробных деталей происшествия.

При этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей находится в укрытии или соблюдать правило двух стен и не стоять возле окон.

Обновлено 22:37

Жители Днепра услышали еще один взрыв.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области с территории РФ артиллерией и минометами.

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Днепропетровская область вибухи воздушная тревога
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