Иллюстративное фото: в Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)

В понедельник, 28 ноября, в Днепре прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Представители местной власти пока не раскрыли более подробных деталей происшествия. При этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей находится в укрытии или соблюдать правило двух стен и не стоять возле окон. Обновлено 22:37 Жители Днепра услышали еще один взрыв.