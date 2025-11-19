В Днепре прогремели взрывы: на город летели ракеты

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, что россияне в ночь на 19 ноября и утром же этого дня осуществляют очередную комбинированную атаку по Украине.

Ночью оккупанты ударили дронами по Харькову. В городе в результате обстрела повреждены дома, разрушен супермаркет "Сильпо" и известно о десятках пострадавших людей.

Примерно после 03:20 во многих регионах Украины были зафиксированы вражеские дроны, которые до сих пор продолжают летать над нашей страной.

Ближе к утру враг запустил по Украине крылатых ракет типа "Калибр", были пуски аэробаллист ракеты типа "Кинжал", а прямо сейчас над Украиной до сих пор фиксируются крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кстати, на фоне комбинированной атаки взрывы за последний час были слышны как минимум во Львове и Тернополе.

Подробнее о том, чем атакует РФ Украину и где фиксируются ракеты - читайте в материале РБК-Украина.