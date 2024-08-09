В Днепре раздались взрывы, в сторону города направлялись "Шахеды"

Взрывы раздались в районе Днепра около 00:35.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ информировали, что вражеские БПЛА были замечены в Днепропетровской области, и они двигались в направлении Днепра с востока.

"Днепр и Павлоград, БпЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях", - говорилось в объявлении военных в Telegram в 00:26.

Позже, около 01:20, в Днепре снова были слышны взрывы.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, поздно вечером 8 августа российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины для очередной воздушной атаки. Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, дроны-камикадзе противника фиксировались в Запорожской и Днепропетровской областях.