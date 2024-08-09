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У Дніпрі пролунали вибухи, у бік міста прямували "Шахеди"

Фото: у Дніпрі було чути вибухи під час атаки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У місті Дніпро цієї ночі, 9 серпня, було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Перед тим фіксувався рух безпілотників російських окупантів у бік населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Дніпро".

Вибухи пролунали в районі Дніпра близько 00:35.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували, що ворожі БПЛА були помічені у Дніпропетровській області, і вони рухалися у напрямку Дніпра зі сходу.

"Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях", - йшлося в оголошенні військових у Telegram о 00:26.

Пізніше, близько 01:20, у Дніпрі знову було чути вибухи.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, пізно ввечері 8 серпня російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України для чергової повітряної атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, дрони-камікадзе противника фіксувалися у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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ВибухДнипроАтака дронів