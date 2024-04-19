Угроза "Шахедов" и авиаударов: в Украине объявили тревогу в ряде областей

В Украине в некоторых областях объявили воздушную тревогу поздно вечером, 18 апреля. Это связано с угрозой применения противником ударных дронов и тактической авиации для очередной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы сначала раздались на юге страны. Военные предупреждали об угрозе применения врагом дронов-камикадзе для ударов по Запорожской и Днепропетровской областям.

Позже тревоги распространились и на другие области. В Воздушных силах заявили, что они связаны с активностью вражеской тактической авиации.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" - говорилось в объявлении

Впоследствии военные предупредили о фиксации движения ракеты противника с юга в сторону Николаевской области.

"Внимание! "Шахеды" в Днепропетровской области, курсом на север!" - говорилось в сообщении в 23:47

Актуальная карта воздушной тревоги в Украине в ночь на 19 апреля выглядит так:

Воздушные удары РФ по Украине

Напомним, российские захватчики регулярно устраивают воздушные атаки по городам и селам в Украине с применением различных средств воздушного поражения, в частности, используя дроны-камикадзе типа "Шахед", авиабомбы и ракеты.

Так, например, минувшей ночью войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками - враг выпустил 13 "Шахедов". Они долетели до запада страны. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были уничтожены все дроны оккупантов.

Позже в Ивано-Франковской областной военной администрации рассказали, что российские террористы нацелились на критическую инфраструктуру в регионе.