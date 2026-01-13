В Днепре прогремел взрыв, в сторону города летела скоростная цель

Массированный удар 13 января

Напомним, в ночь на 13 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар.

По информации Воздушных сил, для атаки россияне использовали 293 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и а также беспилотники других типов, 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-300 и 7 ракет "Искандер-К".

Украинские защитники сбили 240 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов и 7 ракет.

Главной целью врага, как обычно, стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, россияне ударили по энергообъектам Киева.

В результате атаки ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до того уровня, который сейчас на левом берегу.

К слову, ранее стало известно, что в Днепре многоэтажки подключают к генераторам из-за серьезных проблем со светом на фоне российских ударов.

По словам мэра города Бориса Филатова, после последнего обстрела нет возможности восстановить электроснабжение для части жителей левого берега Днепра.