RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Днепре прогремел взрыв, в сторону города летела скоростная цель

Иллюстративное фото: россияне атаковали Днепр (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре сегодня, 13 января, вечером местные жители услышали взрыв. Город могли атаковать россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Пока что представители власти не комментируют, что стало причиной взрыва в Днепре.

При этом около 19:11 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели. Она пролетала мимо Запорожья в сторону Днепра. 

Массированный удар 13 января

Напомним, в ночь на 13 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар.

По информации Воздушных сил, для атаки россияне использовали 293 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и а также беспилотники других типов, 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-300 и 7 ракет "Искандер-К".

Украинские защитники сбили 240 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов и 7 ракет.

Главной целью врага, как обычно, стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, россияне ударили по энергообъектам Киева.

В результате атаки ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до того уровня, который сейчас на левом берегу.

К слову, ранее стало известно, что в Днепре многоэтажки подключают к генераторам из-за серьезных проблем со светом на фоне российских ударов.

По словам мэра города Бориса Филатова, после последнего обстрела нет возможности восстановить электроснабжение для части жителей левого берега Днепра.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеРакетный ударРакеты