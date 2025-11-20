RU

В Днепре прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Иллюстративное фото: в Днепре прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре сегодня, 20 ноября, вечером местные жители услышали взрывы. Они прогремели на фоне атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко в Telegram.

В Воздушных силах предупреждали, что на Днепр летят ударные дроны. Также дроны фиксировали в районе Павлограда.

Гайваненко подтвердил, что Днепропетровская область находится под атакой беспилотников, там сейчас громко. 

Также глава ОВА призвал местных жителей находиться в укрытиях. 

Массированный удар по Днепру

Напомним, только за последнее время в результате российских ударов по Днепру были разрушены: склад женских прокладок, производство по расфасовке чая, склад с лекарствами, мебельная фабрика, предприятия, где не было ни одного военного.

В ночь с 17 на 18 ноября оккупанты нанесли очередной массированный удар по городу. Они атаковали Днепр большим количеством ударных беспилотников.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, оккупанты атаковали здание региональной редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио".

Как выяснилось позже, россияне в ту ночь атаковали сразу четыре района города: Днепровский, Самаровский, Павлоградский и Никопольский.

В результате такой атаки были пострадавшие.

Силам противовоздушной обороны в ночь с 17 на 18 ноября удалось сбить над Днепропетровской областью около 30 беспилотников.

