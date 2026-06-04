В Днепре прогремели взрывы, в сети снова пишут об ударе по "Новой почте"

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По информации властей, под вражеский удар вновь попал объект логистической инфраструктуры в Днепровском районе. После попадания вспыхнул пожар.

В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется. Специалисты продолжают работать на месте происшествия и устанавливают последствия атаки.

Местные Telegram-каналы сообщают, что удар снова пришелся по терминалу "Новой почты". Но данная информация требует подтверждения.

Что известно о предыдущих ударах по Днепру

Российские войска продолжают наносить удары по городу и области на протяжении последних дней.

Главное

Массированный обстрел и день траура. 2 июня российские войска нанесли массированный удар по Днепру. В результате атаки погибли 16 человек. После трагедии в городе был объявлен день траура.

Удар по "АТБ". Днем 3 июня российские силы атаковали склады сети "АТБ", где хранилась продовольственная продукция. В результате удара пострадали люди.

Повреждение терминала "Новой почты". Во время повторной атаки на складские объекты были зафиксированы повреждения терминала "Новой почты", расположенного поблизости.

Последствия новых ударов. В результате сегодняшних российских атак по Днепру пострадали восемь человек. По данным властей, трое из них находятся в тяжелом состоянии.