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Россияне попали в многоэтажку в Днепре: все подробности

Иллюстративное фото: в Днепре сообщают о попадании ракеты в жилой дом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре сегодня, 28 июля, во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Сергея Бакумова в Telegram.

"Днепр. Государство-террорист нанесло ракетный удар по жилой многоэтажке", - написал Бакумов.

По его словам, на месте происшествия уже работают экстренные службы, они начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.

Клименко подтвердил удар россиян

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил, что российские оккупанты сегодня ударили по многоэтажке в Днепре.

"По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека", - рассказал глава МВД.

По его словам, на месте происшествия уже работают спасатели и полицейские. Сейчас проводится поквартирный обход. Людям предоставляют необходимую помощь, добавил министр.

Зеленский отреагировал на обстрел

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне попали по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. Он уже провел разговор с СБУ, МВД, ГСЧС и руководителем ОВА.

"Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", - рассказал глава государства и показал видео с места обстрела.

В ОВА рассказали о последствиях

По словам главы ОВА Сергея Лысака, в админздании после обстрела вспыхнул пожар.

"Попали по многоэтажке. Атаковали и админздание. Там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Предварительно известно о трех пострадавших", - рассказал глава ОВА.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 28 июля, вечером в ряде восточных и южных регионов Украины, в том числе Днепропетровской области, объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы утверждали, что тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения российскими оккупантами.

После этого жители Днепра и Запорожья услышали громкие взрывы. Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

Местные власти пока никак не комментировали инцидент. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал сохранять информационную тишину и пообещал раскрыть все подробности позже.

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