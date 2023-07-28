Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі: всі подробиці

"Дніпро. Держава-терорист завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці", - написав Бакумов.

За його словами, на місці пригоди вже працюють екстрені служби, вони розпочали роботи з порятунку людей та ліквідації наслідків.

Клименко підтвердив удар росіян

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив, що російські окупанти сьогодні вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі.

"Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє людей", - розповів глава МВС.

За його словами, на місці події вже працюють рятувальники та поліцейські. Наразі проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу, додав міністр.

Зеленський відреагував на обстріл

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни поцілили по багатоповерхівці та будівлі СБУ в Дніпрі. Він вже провів розмову з СБУ, МВС, ДСНС та керівником ОВА.

"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - розповів глава держави та показав відео з місця обстрілу.

В ОВА розповіли про наслідки

За словами глави ОВА Сергія Лисака, в адмінбудівлі після обстрілу спалахнула пожежа.

"Поцілили по багатоповерхівці. Атакували й адмінбудівлю. Там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів. Попередньо відомо про трьох постраждалих", - розповів глава ОВА.

Кількість постраждалих збільшилась

За даними Клименка, внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі вже відомо про п'ятьох постраждалих.

"Постраждалі - четверо чоловіків віком від 18 до 53 років і 77-річна бабуся. Усім надано медичну допомогу без госпіталізації", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, ввечері у низці східних та південних регіонів України, у тому числі Дніпропетровській області, оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили стверджували, що тривога пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння російськими окупантами.

Після цього мешканці Дніпра та Запоріжжя почули гучні вибухи. Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.

Місцева влада поки що ніяк не коментувала інцидент. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав зберігати інформаційну тишу та пообіцяв розкрити всі подробиці пізніше.