В Днепре во время отключений света жители напали на энергетиков. Дело передали полиции

В Днепре во время аварийных работ на энергетиков напали жители домов, которые ранее не отключали от света из-за общей линии с объектами критической инфраструктуры. Инцидент произошел во время перевода этих домов на общий режим отключений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЧАО "ПЭЭМ "ЦЕК" в Facebook.
Как отмечают в "ЦЭК", речь идет о домах на улице Академика Янгеля, которые ранее не отключали от электроснабжения из-за пребывания на линии с объектами критической инфраструктуры. Сейчас же отключение осуществляются в ручном режиме в соответствии с общими правилами.
Во время выполнения служебных обязанностей жители этих домов неоднократно препятствовали работе бригады.
По информации компании, конфликт перерос в физическое насилие.
"К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника", - сообщили в "ЦЭК".
Из-за инцидента восстановление электроснабжения подъезда 5.2 существенно задержалось.
В энергокомпании отметили, что пребывание домов на линиях с критической инфраструктурой не дает никаких исключений или преимуществ.
"ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" будет осуществлять отключение таких домов на равных условиях с другими жителями города", - заявили в компании.
Материалы по нападениям уже переданы в Национальную полицию для открытия уголовного производства.
В энергетической компании призвали граждан не препятствовать работе аварийных служб, ведь это непосредственно влияет на сроки восстановления электроснабжения.
Читайте также о том, что в "Укрэнерго" сообщили, что длительный период сильных морозов может повлечь необходимость введения как аварийных, так и почасовых отключений света по всей стране.
Ранее мы писали о том, что россияне целенаправленно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.