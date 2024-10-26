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В Днепре объявили день траура на 27 октября

Фото: В Днепре объявили день траура (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за ночного удара россиян в Днепре 26 октября погибли пять человек. 27 октября в городе объявлен траур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского совета Днепра.

Ночью против 26 октября Россия в очередной раз ударила по Днепру. В результате атаки сразу в нескольких районах города разрушились жилые дома и больница. Погибли пять человек, среди которых ребенок.

Фото: в Днепре объявлен день траура (dniprorada.gov.ua)

"Распоряжением городского головы Бориса Филатова 27 октября в Днепре объявлено днем траура", - сообщили в горсовете.

Напомним, что по данным спасателей, сейчас на месте разрушенного дома в Днепре аварийно-спасательные работы уже завершены.

Подробнее об обстреле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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