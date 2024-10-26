В Днепре объявили день траура на 27 октября

Напомним, что по данным спасателей, сейчас на месте разрушенного дома в Днепре аварийно-спасательные работы уже завершены.

Подробнее об обстреле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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