Ночная атака РФ на Днепр: ГСЧС подвела итоги

Вчера вечером, 25 октября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте разрушенного дома аварийно-спасательные работы уже завершены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Спасатели уточнили, что в результате ракетного удара по городу погибли 5 человек. Еще 21, из которых 4 ребенка - получили ранения.

"Двух человек удалось спасти из-под завалов разрушенного дома", - говорится в сообщении.

В целом психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 32 лицам, из которых 2 ребенка.

"От ГСЧС на месте ликвидации последствий ракетного удара задействовано более 60 спасателей и 15 единиц техники", - уточнили спасатели.